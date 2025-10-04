« Jazz Club » à La Monnaie à Figeac Figeac

5-7 Place Vival Figeac Lot

Début : 2025-10-04 19:00:00

Venez vibrer au rythme du jazz avec Les Nomades Associés, suivi d’une jam session au Bar de la Monnaie !

English :

Come and vibrate to the rhythm of jazz with Les Nomades Associés, followed by a jam session at the Bar de la Monnaie!

German :

Schwingen Sie sich in den Rhythmus des Jazz mit Les Nomades Associés, gefolgt von einer Jam Session in der Bar de la Monnaie!

Italiano :

Venite a godervi il ritmo del jazz con Les Nomades Associés, seguito da una jam session al Bar de la Monnaie!

Espanol :

Venga a disfrutar del ritmo del jazz con Les Nomades Associés, seguido de una jam session en el Bar de la Monnaie

