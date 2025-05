Jazz club du Pays d’Aix Concert Michel Bonnet Une histoire de la trompette de Jazz – Salle Roger Baudun, Aix-en-Provence, 23 mai 2025 20:30, Aix-en-Provence.

Jazz club du Pays d'Aix Concert Michel Bonnet Une histoire de la trompette de Jazz Vendredi 23 mai 2025 de 20h30 à 22h30. Salle Roger Baudun, Les Platanes Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Michel Bonnet rend hommage aux maîtres de la trompette de Jazz.

De Louis Prima à Roy Eldridge en passant par Louis Armstrong, Rex Stewart ou Harry Edison, c’est à un véritable concert-spectacle jalonné d’anecdotes, mais aussi de sourires poétiques et décalés, auquel vous assisterez en vous laissant embarquer avec délice dans les traces des plus grandes figures de proue de l’ère du Swing ! .

Salle Roger Baudun, Les Platanes

Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

Michel Bonnet pays tribute to the masters of jazz trumpet.

German :

Michel Bonnet würdigt die Meister der Jazztrompete.

Italiano :

Michel Bonnet rende omaggio ai maestri della tromba jazz.

Espanol :

Michel Bonnet rinde homenaje a los maestros de la trompeta de jazz.

