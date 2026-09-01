Jazz Club Saint-Pourcinois au Jardin des Némusiens Jardin des Némusiens Saint-Pourçain-sur-Sioule

Informations pratiques

Saint-Pourçain-sur-Sioule

Jazz Club Saint-Pourcinois au Jardin des Némusiens

Jardin des Némusiens 18 rue Blaise de Vigenère Saint-Pourçain-sur-Sioule Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 11:00:00

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

Le Jazz Club Saint-Pourcinois vous invite à un concert en plein air au Jardin des Némusiens ! Une ambiance musicale chaleureuse au cœur de la nature, avec la présence d’un foodtruck sur place.

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Jardin des Némusiens 18 rue Blaise de Vigenère Saint-Pourçain-sur-Sioule 03500 Allier Auvergne-Rhône-Alpes

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English :

The Saint-Pourcinois Jazz Club invites you to an outdoor concert at the Jardin des Némusiens! Enjoy a warm, musical atmosphere surrounded by nature, with a food truck on site.

L’événement Jazz Club Saint-Pourcinois au Jardin des Némusiens Saint-Pourçain-sur-Sioule a été mis à jour le 2026-09-11 par Office de tourisme Val de Sioule