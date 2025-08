Jazz concert Chez Tata Simone Chez Tata Simone Mouriès

Jazz concert Chez Tata Simone Chez Tata Simone Mouriès samedi 2 août 2025.

Jazz concert Chez Tata Simone

Samedi 2 août 2025 à partir de 19h.

Sous réserve de conditions météo favorables. Chez Tata Simone Chemin du Mas de Jacquet Mouriès Bouches-du-Rhône

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Profitez d’un concert de jazz Chez Tata Simone à Mouriès, samedi 02 août à partir de 19h !

Rendez-vous Chez Tata Simone à Mouriès pour un concert hommage à Jan Gulfoss !

Ambiance Jazz avec Edwin Berg (piano), Eric Surmenian (basse) et Fred Jeanne (batterie)



19h Dégustation planches de charcuterie corse et fromages d’exceptions proposés par le fromager « Loïc » de Mouriès

21h Concert



Réservations par téléphone auprès de Chez Tata Simone .

Chez Tata Simone Chemin du Mas de Jacquet Mouriès 13890 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 12 17 17 43

English :

Enjoy a jazz concert at Chez Tata Simone in Mouriès on Saturday 2 August from 7pm!

German :

Genießen Sie ein Jazzkonzert bei Tata Simone in Mouriès, am Samstag, den 2. August, ab 19 Uhr!

Italiano :

Godetevi un concerto jazz al Chez Tata Simone di Mouriès sabato 02 agosto dalle 19.00!

Espanol :

Disfrute de un concierto de jazz en Chez Tata Simone, en Mouriès, el sábado 2 de agosto a partir de las 19.00 h

L’événement Jazz concert Chez Tata Simone Mouriès a été mis à jour le 2025-07-30 par Régie Tourisme de la CC Vallée Des Baux-Alpilles