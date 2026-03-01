JAZZ : Concert Conservatoire Municipal Charles Münch PARIS

JAZZ : CONCERT DE RESTITUTION suite à la Masterclass publique avec

Boris BLANCHET

(Saxophoniste de renommée internationale invité

pour une master class sur la musique de Miles Davis) avec les élèves des

Ateliers jazz, et les saxophonistes de la classe de Pierre Carbonneaux

Le vendredi 27 mars 2026

de 19h00 à 21h00

gratuit

Placement libre dans la limite des places disponibles

Public jeunes et adultes.

Conservatoire Municipal Charles Münch 7, rue Duranti 75011 PARIS

+33147008607 conservatoire11@paris.fr



