JAZZ : Concert Conservatoire Municipal Charles Münch PARIS
JAZZ : Concert Conservatoire Municipal Charles Münch PARIS vendredi 27 mars 2026.
JAZZ : CONCERT DE RESTITUTION suite à la Masterclass publique avec
Boris BLANCHET
(Saxophoniste de renommée internationale invité
pour une master class sur la musique de Miles Davis) avec les élèves des
Ateliers jazz, et les saxophonistes de la classe de Pierre Carbonneaux
Le vendredi 27 mars 2026
de 19h00 à 21h00
gratuit
Placement libre dans la limite des places disponibles
Public jeunes et adultes.
Conservatoire Municipal Charles Münch 7, rue Duranti 75011 PARIS
+33147008607 conservatoire11@paris.fr
