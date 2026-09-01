JAZZ CONCERT – PANNONICA Le Pradal
jeudi 24 septembre 2026 · Le Pradal
Informations pratiques
Le Pradal
JAZZ CONCERT – PANNONICA
Le Pradal Hérault
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-24
fin : 2026-09-24
Date(s) :
2026-09-24
Jeudi 24 septembre à 20h30 salle des combarelles Le Pradal
Concert Pannonica organisé par Jazz Orb
15€ non adhérents / 10€ adhérents
Réservation 07 82 48 67 54
Piano / compositions : Sébastien Lalisse / Contrebasse : Pierre-François Maurin, Batterie : Josh Baldwin
Jeudi 24 septembre à 20h30 salle des combarelles Le Pradal
Concert Pannonica organisé par Jazz Orb
15€ non adhérents / 10€ adhérents
Réservation 07 82 48 67 54
Piano / compositions : Sébastien Lalisse / Contrebasse : Pierre-François Maurin, Batterie : Josh Baldwin .
Le Pradal 34600 Hérault Occitanie +33 7 82 48 67 54
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English :
Thursday, September 24, 8:30 p.m., Salle des Combarelles, Le Pradal
Pannonica concert organized by Jazz Orb
15? for non-members / 10? for members
Reservations: 07 82 48 67 54
Piano / compositions: Sébastien Lalisse / Double bass: Pierre-François Maurin, Drums: Josh Baldwin
L’événement JAZZ CONCERT – PANNONICA Le Pradal a été mis à jour le 2026-09-11 par 34 – OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB
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