JAZZ : Conférence / concert sur Gary Burton Pôle JAZZ CRR Paris

Les étudiants en cours d’histoire du Jazz de Stéphane Audard présentent et illustrent musicalement une conférence sur Gary Burton, vibraphoniste, compositeur, professeur d’université, professeur de musique, musicien de Jazz.

Conférence illustrée et présentée musicalement par les élèves des cours d’histoire jazz de Stéphane Audard (CMA11 et CMA9)

Le mardi 17 mars 2026

de 19h00 à 20h30

gratuit

Placement libre dans la limite des places disponibles.

Public jeunes et adultes.

Pôle JAZZ CRR 53 rue Jean-Jacques Rousseau 75001 salle 5.1Paris

+33147008607 conservatoire11@paris.fr



