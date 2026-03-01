JAZZ : Conférence de Vincent COTRO sur Miles Davis Médiathèque de Paris Paris

JAZZ : CONFERENCE SUR MILES DAVIS

illustrée en musique par les élèves du département jazz du conservatoire Charles Munch, avec Vincent Cotro

Conférence sur Miles Davis

en musique avec les élèves du département jazz

Le jeudi 26 mars 2026

de 19h00 à 20h00

gratuit

Placement libre dans la limite des places disponibles

Public jeunes et adultes.

Médiathèque de Paris Forum des Halles, porte St Eustache 75001 Paris

+33147008607 conservatoire11@paris.fr



