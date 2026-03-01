JAZZ : Conférence de Vincent COTRO sur Miles Davis Médiathèque de Paris Paris
JAZZ : Conférence de Vincent COTRO sur Miles Davis Médiathèque de Paris Paris jeudi 26 mars 2026.
illustrée en musique par les élèves du département jazz du conservatoire Charles Munch, avec Vincent Cotro
en musique avec les élèves du département jazz
Le jeudi 26 mars 2026
de 19h00 à 20h00
gratuit
Placement libre dans la limite des places disponibles
Public jeunes et adultes.
Médiathèque de Paris Forum des Halles, porte St Eustache 75001 Paris
+33147008607 conservatoire11@paris.fr
