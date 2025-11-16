JAZZ CONILHAC 2025 DIMANCHE DU JAZZ SANTANDREA JAZZ 6TET SWING SONG Conilhac-Corbières
Conilhac-Corbières Aude
Tarif : 16 – 16 – EUR
Tarif enfant
Date : 2025-11-16 12:30:00
Début : 2025-11-16 12:30:00
fin : 2025-11-16
Date(s) :
2025-11-16
Les Dimanche du jazz repas-concert
Santandrea Jazz 6tet Swing Song
Ces six artistes troubadours des temps modernes vont vous embarquer dans leur croisière à travers les plus belles années du Jazz New Orleans et Créole avec une interprétation jazz très personnalisée de nos plus belles mélodies internationales et inoubliables.
Ces artistes sont (pour ne pas dire les derniers dinosaures) les dignes représentants de notre extraordinaire patrimoine musical.
Ils auront l’occasion de vous entraîner avec eux et de vous faire revivre ces musiques incontournables associés à ces grands interprètes et compositeurs que sont Louis Armstrong, Sidney Bechet, Kid Ory, Fats Waller, Duke Ellington, Nat Simon, Frank Sinatra, Nat King Cole, Dean Martin, Boris Vian, Henri Salvador, Malavoy, Claude Nougaro, Charles Trenet…
Jacques VIDAL (Trompette, Chant), Bruno PERREN (Chant, Guitare, Banjo), Jacques SALLENT (Trombone), Pierre RESSEGUIER (Piano), Jean SANTANDREA (Contrebasse Chant), Michel CALVAYRAC (Batterie, washboard)
Réservation indispensable en ligne
.
Conilhac-Corbières 11200 Aude Occitanie +33 4 68 27 71 99 grauby@free.fr
English :
Jazz Sundays: dinner and concert
Santandrea Jazz 6tet Swing Song
These six modern-day troubadours will take you on a cruise through the best years of New Orleans and Creole jazz, with a highly personalized jazz interpretation of our finest international and unforgettable melodies.
These artists are (not to say the last dinosaurs) worthy representatives of our extraordinary musical heritage.
They’ll be taking you along with them, bringing back to life the music of such great composers and performers as Louis Armstrong, Sidney Bechet, Kid Ory, Fats Waller, Duke Ellington, Nat Simon, Frank Sinatra, Nat King Cole, Dean Martin, Boris Vian, Henri Salvador, Malavoy, Claude Nougaro, Charles Trenet?
Jacques VIDAL (Trumpet, Vocals), Bruno PERREN (Vocals, Guitar, Banjo), Jacques SALLENT (Trombone), Pierre RESSEGUIER (Piano), Jean SANTANDREA (Double Bass, Vocals), Michel CALVAYRAC (Drums, Washboard)
Online booking essential
German :
Les Dimanche du jazz: Mahlzeit-Konzert
Santandrea Jazz 6tet Swing Song
Diese sechs Künstler-Troubadoure der Neuzeit werden Sie auf ihrer Kreuzfahrt durch die schönsten Jahre des New Orleans und Creole Jazz mit einer sehr persönlichen Jazz-Interpretation unserer schönsten internationalen und unvergesslichen Melodien an Bord nehmen.
Diese Künstler sind (um nicht zu sagen die letzten Dinosaurier) die würdigen Vertreter unseres außergewöhnlichen musikalischen Erbes.
Sie werden die Gelegenheit haben, Sie mitzureißen und Sie diese unumgänglichen Musikstücke in Verbindung mit den großen Interpreten und Komponisten Louis Armstrong, Sidney Bechet, Kid Ory, Fats Waller, Duke Ellington, Nat Simon, Frank Sinatra, Nat King Cole, Dean Martin, Boris Vian, Henri Salvador, Malavoy, Claude Nougaro, Charles Trenet usw. wieder aufleben zu lassen
Jacques VIDAL (Trompete, Gesang), Bruno PERREN (Gesang, Gitarre, Banjo), Jacques SALLENT (Posaune), Pierre RESSEGUIER (Klavier), Jean SANTANDREA (Kontrabass, Gesang), Michel CALVAYRAC (Schlagzeug, Washboard)
Online-Reservierung unerlässlich
Italiano :
Le domeniche del jazz: pasto e concerto
Santandrea Jazz 6tet Swing Song
Questi sei moderni trovatori vi accompagneranno in una crociera attraverso i migliori anni del jazz di New Orleans e creolo con un’interpretazione jazzistica altamente personalizzata di alcune delle nostre più indimenticabili melodie internazionali.
Questi artisti sono (per non dire gli ultimi dinosauri) degni rappresentanti del nostro straordinario patrimonio musicale.
Vi porteranno con loro facendo rivivere la musica essenziale associata a grandi interpreti e compositori come Louis Armstrong, Sidney Bechet, Kid Ory, Fats Waller, Duke Ellington, Nat Simon, Frank Sinatra, Nat King Cole, Dean Martin, Boris Vian, Henri Salvador, Malavoy, Claude Nougaro, Charles Trenet?
Jacques VIDAL (Tromba, voce), Bruno PERREN (Voce, Chitarra, Banjo), Jacques SALLENT (Trombone), Pierre RESSEGUIER (Pianoforte), Jean SANTANDREA (Contrabbasso, voce), Michel CALVAYRAC (Batteria, Lavagna)
Prenotazione online indispensabile
Espanol :
Domingos de Jazz: comida y concierto
Santandrea Jazz 6tet Swing Song
Estos seis trovadores modernos le llevarán en un crucero por los mejores años del jazz de Nueva Orleans y criollo con una interpretación jazzística muy personalizada de algunas de nuestras melodías internacionales más inolvidables.
Estos artistas son (por no decir los últimos dinosaurios) dignos representantes de nuestro extraordinario patrimonio musical.
Le acompañarán a revivir la música esencial de grandes intérpretes y compositores como Louis Armstrong, Sidney Bechet, Kid Ory, Fats Waller, Duke Ellington, Nat Simon, Frank Sinatra, Nat King Cole, Dean Martin, Boris Vian, Henri Salvador, Malavoy, Claude Nougaro, Charles Trenet?
Jacques VIDAL (Trompeta, Voz), Bruno PERREN (Voz, Guitarra, Banjo), Jacques SALLENT (Trombón), Pierre RESSEGUIER (Piano), Jean SANTANDREA (Contrabajo, Voz), Michel CALVAYRAC (Batería, Tabla de lavar)
Imprescindible reservar en línea
