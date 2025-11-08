JAZZ CONILHAC 2025 FEET 100 ANS DE DANSE JAZZ, DE MUSIQUE ET D’HISTOIRE Conilhac-Corbières

JAZZ CONILHAC 2025 FEET 100 ANS DE DANSE JAZZ, DE MUSIQUE ET D’HISTOIRE

De par ses racines, la musique de jazz défie le temps. Elle est devenue universelle et porte en elle la passion et l’espoir.

Depuis 1987, Conilhac-Corbières, petit village de 950 habitants, situé dans l’Aude, produit un festival de jazz étalé sur 4 ou 5 semaines des mois de novembre et décembre.

Le choix du jazz s’inscrit de par la volonté des organisateurs comme un facteur de structuration, de communication et d’ouverture du village sur l’extérieur. Le jazz est devenu depuis 1987 un élément dynamique de vie dans un espace rural dont il faut combattre les tendances au repli sur soi.

Au fil des ans, le projet s’est développé: les axes forts sont la convivialité, l’accueil, la proximité et surtout la qualité de la programmation. Musiciens prestigieux se retrouvent et prolongent même les après-concerts à la Cave à Jazz. Festival off, expos, stages, animations scolaires complètent un mois consacré au jazz sous toutes ses formes.

Un couple de danseurs et trois musiciens retracent 100 ans de danse jazz, de musique et d’histoire.

La représentation est suivie d’une cave à jazz moment de rencontre et de convivialité alliant vin, grignotages et musiques !

Au programme Loïs Salguero Cathala Trio et son partenaire Château de l’Horte

Conilhac-Corbières 11200 Aude Occitanie +33 4 68 27 71 99 grauby@free.fr

English :

Because of its roots, jazz music defies time. It has become universal and carries with it passion and hope.

Since 1987, Conilhac-Corbières, a small village of 950 inhabitants in the Aude department, has produced a jazz festival spread over 4 or 5 weeks in November and December.

The choice of jazz was made by the organizers as a means of structuring, communicating and opening up the village to the outside world. Since 1987, jazz has become a dynamic element of life in a rural area whose tendency to turn in on itself needs to be combated.

Over the years, the project has grown and developed, focusing on conviviality, hospitality, proximity and, above all, the quality of the programming.. Prestigious musicians meet up and even extend the after-concert program at the Cave à Jazz. Festival off, exhibitions, workshops and school events complete a month dedicated to jazz in all its forms.

A couple of dancers and three musicians retrace 100 years of jazz dance, music and history.

The performance is followed by a cave à jazz , a convivial get-together combining wine, nibbles and music!

On the program: Loïs Salguero Cathala Trio and partner Château de l?Horte

Reservations essential online

German :

Aufgrund ihrer Wurzeln trotzt die Jazzmusik der Zeit. Sie ist universell geworden und trägt Leidenschaft und Hoffnung in sich.

Seit 1987 findet in Conilhac-Corbières, einem kleinen Dorf mit 950 Einwohnern im Departement Aude, ein Jazzfestival statt, das sich über vier oder fünf Wochen im November und Dezember erstreckt.

Die Wahl des Jazz ist nach dem Willen der Organisatoren ein Faktor der Strukturierung, der Kommunikation und der Öffnung des Dorfes nach außen. Seit 1987 ist der Jazz zu einem dynamischen Element des Lebens in einem ländlichen Raum geworden, dessen Rückzugstendenzen bekämpft werden müssen.

Im Laufe der Jahre hat sich das Projekt weiterentwickelt: Die Schwerpunkte sind Geselligkeit, Gastfreundschaft, Nähe und vor allem die Qualität des Programms: ? Renommierte Musiker treffen sich und verlängern sogar die Zeit nach den Konzerten in der Cave à Jazz. Off-Festival, Ausstellungen, Workshops und Schulveranstaltungen vervollständigen einen Monat, der dem Jazz in all seinen Formen gewidmet ist.

Ein Tanzpaar und drei Musiker erzählen von 100 Jahren Jazztanz, Musik und Geschichte.

Im Anschluss an die Vorstellung findet ein cave à jazz statt, ein Moment der Begegnung und Geselligkeit, der Wein, Knabbereien und Musik miteinander verbindet!

Auf dem Programm stehen: Loïs Salguero Cathala Trio und sein Partner: Château de l’Horte

Online-Reservierung unerlässlich

Italiano :

Grazie alle sue radici, la musica jazz sfida il tempo. È diventata universale e porta con sé passione e speranza.

Dal 1987, Conilhac-Corbières, un piccolo villaggio di 950 abitanti nel dipartimento dell’Aude, organizza un festival jazz che si svolge per 4 o 5 settimane nei mesi di novembre e dicembre.

La scelta del jazz è stata fatta dagli organizzatori come mezzo per strutturare e comunicare il villaggio e aprirlo al mondo esterno. Dal 1987, il jazz è diventato una parte dinamica della vita in una zona rurale in cui è necessario combattere la tendenza a chiudersi in se stessi.

Nel corso degli anni, il progetto è cresciuto e si è sviluppato, puntando sulla convivialità, sull’accoglienza, sulla vicinanza e soprattutto sulla qualità del programma Musicisti di prestigio si incontrano e prolungano il programma del dopo-concerto alla Cave à Jazz. Festival off, mostre, corsi ed eventi scolastici completano un mese dedicato al jazz in tutte le sue forme.

Una coppia di ballerini e tre musicisti ripercorrono 100 anni di danza, musica e storia del jazz.

Lo spettacolo è seguito da una cave à jazz , un incontro conviviale che unisce vino, stuzzichini e musica!

In programma: Loïs Salguero Cathala Trio e il suo partner: Château de l’Horte

Prenotazione obbligatoria online

Espanol :

Por sus raíces, la música jazz desafía al tiempo. Se ha hecho universal y lleva consigo pasión y esperanza.

Desde 1987, Conilhac-Corbières, pequeño pueblo de 950 habitantes situado en el departamento de Aude, organiza un festival de jazz que se prolonga durante 4 ó 5 semanas en noviembre y diciembre.

Los organizadores eligieron el jazz como medio de estructurar y comunicar el pueblo y abrirlo al mundo exterior. Desde 1987, el jazz se ha convertido en un elemento dinámico de la vida en una zona rural en la que hay que combatir la tendencia al repliegue sobre uno mismo.

A lo largo de los años, el proyecto ha ido creciendo y desarrollándose, apostando por la convivencia, la acogida, la proximidad y, sobre todo, la calidad del programa.. Músicos de prestigio se reúnen e incluso amplían el programa después del concierto en la Cave à Jazz. Festivales off, exposiciones, cursos y actos escolares completan un mes dedicado al jazz en todas sus formas.

Una pareja de bailarines y tres músicos recorren 100 años de danza, música e historia del jazz.

Tras la actuación, tendrá lugar una cave à jazz , una agradable tertulia que combina vino, aperitivos y música

En el programa: Loïs Salguero Cathala Trio y su socio: Château de l’Horte

Imprescindible reservar en línea

