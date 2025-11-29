JAZZ CONILHAC 2025 HUGH COLTMAN QUARTET Conilhac-Corbières

JAZZ CONILHAC 2025 HUGH COLTMAN QUARTET Conilhac-Corbières samedi 29 novembre 2025.

JAZZ CONILHAC 2025 HUGH COLTMAN QUARTET

Conilhac-Corbières Aude

De par ses racines, la musique de jazz défie le temps. Elle est devenue universelle et porte en elle la passion et l’espoir.

Depuis 1987, Conilhac-Corbières, petit village de 950 habitants, situé dans l’Aude, produit un festival de jazz étalé sur 4 ou 5 semaines des mois de novembre et décembre.

Le choix du jazz s’inscrit de par la volonté des organisateurs comme un facteur de structuration, de communication et d’ouverture du village sur l’extérieur. Le jazz est devenu depuis 1987 un élément dynamique de vie dans un espace rural dont il faut combattre les tendances au repli sur soi.

Au fil des ans, le projet s’est développé: les axes forts sont la convivialité, l’accueil, la proximité et surtout la qualité de la programmation. Musiciens prestigieux se retrouvent et prolongent même les après-concerts à la Cave à Jazz. Festival off, expos, stages, animations scolaires complètent un mois consacré au jazz sous toutes ses formes.

HUGH COLTMAN Quartet

Blues, folk, country, rock’n’roll, R’n’b… Le plus français (certainement) des jazzmans britanniques porte un univers musical tout entier tourné vers les Etats-Unis. En témoigne cet enchainement d’albums Shadows Songs of Nat King Cole (2014) qui lui a valu une Victoire du Jazz en 2017 Voix de l’année.

La représentation est suivie d’une cave à jazz moment de rencontre et de convivialité alliant vin, grignotages et musiques !

Au programme TAMOI, Mickaël GIMENEZ: guitare, Martin JAUSSAN: Basse, Thomas DOMENE: Batterie

Partenaire Château du Vieux Parc

Réservation indispensable en ligne

Conilhac-Corbières 11200 Aude Occitanie +33 4 68 27 71 99 grauby@free.fr

English :

Because of its roots, jazz music defies time. It has become universal and carries with it passion and hope.

Since 1987, Conilhac-Corbières, a small village of 950 inhabitants in the Aude department, has produced a jazz festival spread over 4 or 5 weeks in November and December.

The choice of jazz was made by the organizers as a means of structuring, communicating and opening up the village to the outside world. Since 1987, jazz has become a dynamic element of life in a rural area whose tendency to turn in on itself needs to be combated.

Over the years, the project has grown and developed, focusing on conviviality, hospitality, proximity and, above all, the quality of the programming.. Prestigious musicians meet up and even extend the after-concert program at the Cave à Jazz. Festival off, exhibitions, workshops and school events complete a month dedicated to jazz in all its forms.

HUGH COLTMAN Quartet

Blues, folk, country, rock?n?roll, R?n?b? The most French (certainly) of British jazzmen is the bearer of a musical universe entirely focused on the United States. As evidenced by this string of albums: Shadows? Songs of Nat King Cole (2014), which earned him a Victoire du Jazz award in 2017: Voice of the Year.

The show is followed by a cave à jazz , a convivial gathering of wine, nibbles and music!

Program: TAMOI, Mickaël GIMENEZ: guitar, Martin JAUSSAN: Bass, Thomas DOMENE: Drums

Partner: Château du Vieux Parc

Online booking essential

German :

Aufgrund ihrer Wurzeln trotzt die Jazzmusik der Zeit. Sie ist universell geworden und trägt Leidenschaft und Hoffnung in sich.

Seit 1987 findet in Conilhac-Corbières, einem kleinen Dorf mit 950 Einwohnern im Departement Aude, ein Jazzfestival statt, das sich über vier oder fünf Wochen im November und Dezember erstreckt.

Die Wahl des Jazz ist nach dem Willen der Organisatoren ein Faktor der Strukturierung, der Kommunikation und der Öffnung des Dorfes nach außen. Seit 1987 ist der Jazz zu einem dynamischen Element des Lebens in einem ländlichen Raum geworden, dessen Rückzugstendenzen bekämpft werden müssen.

Im Laufe der Jahre hat sich das Projekt weiterentwickelt: Die Schwerpunkte sind Geselligkeit, Gastfreundschaft, Nähe und vor allem die Qualität des Programms: ? Renommierte Musiker treffen sich und verlängern sogar die Zeit nach den Konzerten in der Cave à Jazz. Off-Festival, Ausstellungen, Workshops und Schulveranstaltungen vervollständigen einen Monat, der dem Jazz in all seinen Formen gewidmet ist.

HUGH COLTMAN Quartett

Blues, Folk, Country, Rock?n?Roll, R?n?b? Der (sicherlich) französischste aller britischen Jazzmusiker hat ein musikalisches Universum, das ganz auf die Vereinigten Staaten ausgerichtet ist. Davon zeugt eine Reihe von Alben: Shadows? Songs of Nat King Cole (2014), für das er 2017 einen Victoire du Jazz als Stimme des Jahres erhielt.

Im Anschluss an die Vorstellung findet ein Jazzkeller statt, ein Moment der Begegnung und Geselligkeit, der Wein, Knabbereien und Musik miteinander verbindet!

Auf dem Programm: TAMOI, Mickaël GIMENEZ: Gitarre, Martin JAUSSAN: Bass, Thomas DOMENE: Schlagzeug

Partner: Château du Vieux Parc

Online-Reservierung erforderlich

Italiano :

Grazie alle sue radici, la musica jazz sfida il tempo. È diventata universale e porta con sé passione e speranza.

Dal 1987, Conilhac-Corbières, un piccolo villaggio di 950 abitanti nel dipartimento dell’Aude, organizza un festival di jazz che si svolge per 4 o 5 settimane nei mesi di novembre e dicembre.

La scelta del jazz è stata fatta dagli organizzatori come mezzo per strutturare e comunicare il villaggio e aprirlo al mondo esterno. Dal 1987, il jazz è diventato una parte dinamica della vita in una zona rurale in cui è necessario combattere la tendenza a chiudersi in se stessi.

Nel corso degli anni, il progetto è cresciuto e si è sviluppato, puntando sulla convivialità, sull’accoglienza, sulla vicinanza e soprattutto sulla qualità del programma Musicisti di prestigio si incontrano e prolungano il programma del dopo-concerto alla Cave à Jazz. Festival off, mostre, corsi ed eventi scolastici completano un mese dedicato al jazz in tutte le sue forme.

Quartetto HUGH COLTMAN

Blues, folk, country, rock’n’roll, R’n’b? Il più francese (certamente) dei jazzisti britannici è portatore di un universo musicale interamente rivolto agli Stati Uniti. Come testimonia la sua serie di album: Shadows? Songs of Nat King Cole (2014), che gli è valso nel 2017 il premio Victoire du Jazz come voce dell’anno.

L’esibizione sarà seguita da una cave à jazz , un incontro conviviale che combina vino, stuzzichini e musica!

Programma: TAMOI, Mickaël GIMENEZ: chitarra, Martin JAUSSAN: basso, Thomas DOMENE: batteria

Partner: Château du Vieux Parc

Prenotazione online indispensabile

Espanol :

Por sus raíces, la música jazz desafía al tiempo. Se ha hecho universal y lleva consigo pasión y esperanza.

Desde 1987, Conilhac-Corbières, pequeño pueblo de 950 habitantes situado en el departamento de Aude, organiza un festival de jazz durante 4 ó 5 semanas en noviembre y diciembre.

Los organizadores eligieron el jazz como medio de estructurar y comunicar el pueblo y abrirlo al mundo exterior. Desde 1987, el jazz se ha convertido en un elemento dinámico de la vida en una zona rural en la que hay que combatir la tendencia al repliegue sobre uno mismo.

A lo largo de los años, el proyecto ha ido creciendo y desarrollándose, apostando por la convivencia, la acogida, la proximidad y, sobre todo, la calidad del programa.. Músicos de prestigio se reúnen e incluso amplían el programa después del concierto en la Cave à Jazz. Festivales off, exposiciones, cursos y actos escolares completan un mes dedicado al jazz en todas sus formas.

Cuarteto HUGH COLTMAN

Blues, folk, country, rock?n?roll, R?n?b? El más francés (ciertamente) de los jazzistas británicos es portador de un universo musical totalmente volcado hacia Estados Unidos. Como atestigua su serie de álbumes: Shadows? Songs of Nat King Cole (2014), que le valió en 2017 el premio Victoire du Jazz a la Voz del Año.

Tras la actuación se celebrará una cave à jazz , una agradable tertulia que combinará vino, aperitivos y música

Programa: TAMOI, Mickaël GIMENEZ: guitarra, Martin JAUSSAN: bajo, Thomas DOMENE: batería

Colaborador: Château du Vieux Parc

Imprescindible reservar en línea

