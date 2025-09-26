Jazz Connection La Caverne Jazz Marseille 10e Arrondissement

Jazz Connection La Caverne Jazz Marseille 10e Arrondissement vendredi 26 septembre 2025.

Jazz Connection

Vendredi 26 septembre 2025 à partir de 21h. La Caverne Jazz 20 Bd Fifi-Turin Marseille 10e Arrondissement Bouches-du-Rhône

La Caverne Jazz est ce lieu intimiste et chaleureux où l’on écoute des musiciens passionnés entre amis quelle meilleure façon de débuter le weekend?

Deuxième concert de la saison, Jazz Connection va mettre l’ambiance à la Caverne, avec ses 4 musiciens. .

La Caverne Jazz 20 Bd Fifi-Turin Marseille 10e Arrondissement 13010 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

La Caverne Jazz is a warm, intimate place where you can listen to passionate musicians among friends: what better way to start the weekend?

German :

Die Caverne Jazz ist ein intimer und gemütlicher Ort, an dem man mit Freunden leidenschaftlichen Musikern lauscht: Gibt es eine bessere Art, das Wochenende zu beginnen?

Italiano :

La Caverne Jazz è un locale caldo e intimo dove si possono ascoltare musicisti appassionati in compagnia di amici: quale modo migliore per iniziare il weekend?

Espanol :

La Caverne Jazz es un lugar cálido e íntimo donde escuchar a músicos apasionados entre amigos: ¿qué mejor manera de empezar el fin de semana?

