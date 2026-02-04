Jazz & crêpes Espace Orfeuille Charpey

Jazz & crêpes

Espace Orfeuille 225 Route de Chabeuil Charpey Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-01 15:00:00

fin : 2026-03-01

Date(s) :

2026-03-01

Profitez d’un moment déchange et de rencontre à l’occasion du concert de Jazz du Cia Nino Trio, une fanfare de poche de 3 musiciens avec mandoline, accordéon et soubassophone, accompagnés de délicieuses crêpes ! Venez nombreux !

.

Espace Orfeuille 225 Route de Chabeuil Charpey 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 40 07 87

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Enjoy a jazz concert by the Cia Nino Trio, a 3-piece pocket band with mandolin, accordion and soubassophone, accompanied by delicious crêpes! Come one, come all!

L’événement Jazz & crêpes Charpey a été mis à jour le 2026-02-04 par Valence Romans Tourisme