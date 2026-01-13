Jazz dans les prés > André Minvielle Saint-Jean-d’Elle

Jazz dans les prés > André Minvielle

Rendez-vous le 01 février 2026 au Virage à Précorbin pour le concert de André Minvielle dans le cadre de Jazz dans les prés !

C’est André Minvielle qui fera l’honneur d’ouvrir la douzième saison. Qui de mieux pour mettre en orbite une saison portée par la poésie de l’inattendu, la rencontre entre les artistes du territoire et nos invitées et la rencontre avec vous, destinataires de notre engagement associatif ? Notre Objet Musical Non Identifié montre année après année que le jazz a sa place dans nos campagnes et qu’il s’y déploie à merveille.

En plus de ses talents de musicien, chanteur, batteur et rime-ailleurs, André Minvielle est un inventeur de mondes dans lesquels il nous convie et un collectionneur d’accents et de rencontres artistiques toujours fécondes, de Bernard Lubat à Eddy Louiss, de Nougaro à Guillaume de Chassy… C’est une grande joie de recevoir un artiste de cette envergure, Chevalier des Arts et des Lettres qui, comme nous, cherche les interstices pour exprimer notre humanité. Des interstices de plus en plus étroits mais toujours fertiles !

Billetterie en ligne sur jazzdanslespres.fr ou sur place dans la limite des disponibilités. .

Précorbin Saint-Jean-d’Elle 50810 Manche Normandie

