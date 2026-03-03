Jazz dans les prés Arnaud Fradin Caligny

Jazz dans les prés Arnaud Fradin

Salle des fêtes Caligny Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04 21:00:00

fin : 2026-04-04

Date(s) :

2026-04-04

Un talent et un son authentiques qui vont faire palpiter le bayou normand !

Pilier du blues hexagonal et au-delà, Arnaud Fradin s’est imposé comme l’un des tout meilleurs guitaristes dans son domaine, notamment avec Malted Milk, groupe soul/funk programmé sur les plus grandes scènes depuis bientôt vingt ans.

Il arrive en Normandie avec ses comparses de The Roots Combo l’harmoniciste Thomas Troussier et Igor Pichon à la contrebasse, accompagnés pour l’occasion de Guillaume Chevillard à la batterie. Une odyssée à travers le blues du Delta et le folk des origines ! .

Salle des fêtes Caligny 61100 Orne Normandie +33 6 75 20 38 40 jazzdanslespres@gmail.com

