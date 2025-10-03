Jazz dans les près Concert Sax Gordon et Nirek Mokar Villers-le-Sec Creully sur Seulles

Villers-le-Sec Salle polyvalente Creully sur Seulles Calvados

Début : 2025-10-03 21:00:00

fin : 2025-10-03 23:00:00

2025-10-03

Quand le plus grand des saxophonistes américains de rhythm’n’blues rencontre le prodige du piano boogie, let’s have some fun !

Billetterie en ligne ou sur place dans la limite des disponibilités.

Villers-le-Sec Salle polyvalente Creully sur Seulles 14480 Calvados Normandie +33 6 75 20 38 40 jazzdanslespres@gmail.com

English : Jazz dans les près Concert Sax Gordon et Nirek Mokar

When the greatest American rhythm?n?blues saxophonist meets the boogie piano prodigy, let?s have some fun!

Tickets available online or on site, subject to availability.

German : Jazz dans les près Concert Sax Gordon et Nirek Mokar

Wenn der größte aller amerikanischen Rhythm?n?Blues-Saxophonisten auf das Wunderkind des Boogie-Pianos trifft, let?s have some fun!

Tickets online oder vor Ort, je nach Verfügbarkeit.

Italiano :

Quando il più grande sassofonista rhythm’n’blues americano incontra il prodigio del pianoforte boogie, divertiamoci!

Biglietti disponibili online o in loco, fino a esaurimento.

Espanol :

Cuando el mejor saxofonista de rhythm?n?blues americano se encuentra con el prodigio del piano boogie, ¡vamos a divertirnos!

Entradas disponibles en línea o en el recinto, sujetas a disponibilidad.

