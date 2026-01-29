Jazz de Mars Cecil L. Recchia sings Django Reinhardt Courville-sur-Eure

Jazz de Mars Cecil L. Recchia sings Django Reinhardt

3 Rue Pannard Courville-sur-Eure Eure-et-Loir

Tarif : 15 EUR

15

Tarif de base plein tarif

Date :

2026-04-10 20:30:00

fin : 2026-04-10

Date(s) :

2026-04-10

À l’occasion de Jazz de Mars, venez découvrir le nouveau projet de Cecil L. Recchia, une relecture audacieuse de compositions instrumentales de Django Reinhardt, mêlant voix et jazz contemporain, loin du swing manouche.

Dans le cadre de Jazz de Mars, la chanteuse Cecil L. Recchia, saluée comme une des plus belles voix du jazz par France Culture, présente un projet singulier autour de l’œuvre de Django Reinhardt. Pour son quatrième album, elle relève le défi de transformer des compositions instrumentales en chansons, en y apposant ses propres textes et sa voix. Un parti pris artistique fort, qui s’éloigne volontairement du swing manouche et de la guitare pour proposer une relecture contemporaine.

Entourée de Simon Chivallon au piano, Raphaël Dever à la contrebasse, Malo Mazurié à la trompette et David Grebil à la batterie et aux arrangements, Cecil L. Recchia développe un univers sonore raffiné, porté par une écriture vocale subtile et des arrangements exigeants.

3 Rue Pannard Courville-sur-Eure 28190 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire

English:

For Jazz de Mars, come and discover Cecil L. Recchia?s new project, an audacious reinterpretation of Django Reinhardt?s instrumental compositions, blending voice and contemporary jazz, far from gypsy swing.

