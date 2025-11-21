Jazz des cinq continents Pierre Durand Salle Malacrida Pélissanne

Jazz des cinq continents Pierre Durand

Vendredi 21 novembre 2025 à partir de 20h. Salle Malacrida Avenue Saint-Roch Pélissanne Bouches-du-Rhône

Début : 2025-11-21 20:00:00

fin : 2025-11-21

2025-11-21

Dans le cadre de Marseille Jazz des cinq continents , Pierre Durand sera en concert délocalisé à Pélissanne.

Pierre Durand est guitariste, compositeur et arrangeur, chanteur à l’occasion. Pour moi, le jazz est à ma connaissance la seule musique qui allie deux principes qui me touchent: […] l’improvisation et le mélange de toutes les musiques du monde. Voilà comment on peut réunir sous le nom jazz aussi bien Rabih Abou Khalil que John Zorn, Sidney Bechet et Fred Frith . Musicien subtil, fin mélodiste, Pierre Durand se plaît à explorer les multiples facettes du jazz. Passant d’un horizon à un autre, il puise dans les racines de la musique afro-américaine. Son jazz sans étiquette, sous une apparente simplicité, passe de l’Afrique ancestrale à Charles Mingus, d’un menuet baroque aux incantations chamaniques des indiens d’Amérique. Tout se mêle en un rêve qui passe. Une sorte de déclaration raffinée à toutes les musiques. .

Salle Malacrida Avenue Saint-Roch Pélissanne 13330 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 55 30 74 multimedia.mediatheque@ville-pelissanne.fr

English :

The guitarist and jazzman Pierre Durand is in concert tonight in Pélissanne.

German :

Im Rahmen von Marseille Jazz des cinq continents wird Pierre Durand ein ausgelagertes Konzert in Pélissanne geben.

Italiano :

Nell’ambito del festival Marseille Jazz des cinq continents , Pierre Durand si esibirà a Pélissanne.

Espanol :

En el marco del festival Marseille Jazz des cinq continents , Pierre Durand actuará en Pélissanne.

