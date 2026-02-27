Jazz en balade Pirate Quartet Salle des fêtes Blasimon
Jazz en balade Pirate Quartet Salle des fêtes Blasimon samedi 18 avril 2026.
Jazz en balade Pirate Quartet
Salle des fêtes Place de la République Blasimon Gironde
Gratuit
Gratuit
2026-04-18
fin : 2026-04-18
2026-04-18
Salut Philippe. Salut Christophe, bon c'est quand qu'on rejoue ensemble ? Quand tu veux ? On joue quoi ? Scofield ? Ça marche. Voilà comment un projet se met en place. Le lendemain le groupe est formé, un quartet, formation que jouait John Scofield après sa période jazz fusion lors de son retour à un jazz plus pur en 1990. Sa période Blue Note, principalement et Verve. A la guitare Christophe Maroye dont le son Scofield est reconnu, à la batterie Philippe Valentine, Nolwenn Leizour à la contrebasse et dans le rôle de Joe Lovano, Pascal Faidy au sax ténor. Un très bel équipage. Pourquoi Pirate 4tet d'ailleurs ? C'est un des surnoms de Christophe, tout simplement ! Petite restauration et buvette sur place. Billetterie en ligne. En première partie, à 19 h 30, les classes jazz se produiront puis les professionnels à partir de 21 h.
Salle des fêtes Place de la République Blasimon 33540 Gironde Nouvelle-Aquitaine
