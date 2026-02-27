Jazz en balade Pirate Quartet Salle des fêtes Blasimon

Jazz en balade Pirate Quartet

Salle des fêtes Place de la République Blasimon Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18

fin : 2026-04-18

Date(s) :

2026-04-18

Salut Philippe. Salut Christophe, bon c’est quand qu’on rejoue ensemble ? Quand tu veux ? On joue quoi ? Scofield ? Ça marche. Voilà comment un projet se met en place. Le lendemain le groupe est formé, un quartet, formation que jouait John Scofield après sa période jazz fusion lors de son retour à un jazz plus pur en 1990. Sa période Blue Note, principalement et Verve. A la guitare Christophe Maroye dont le son Scofield est reconnu, à la batterie Philippe Valentine, Nolwenn Leizour à la contrebasse et dans le rôle de Joe Lovano, Pascal Faidy au sax ténor. Un très bel équipage. Pourquoi Pirate 4tet d’ailleurs ? C’est un des surnoms de Christophe, tout simplement ! Petite restauration et buvette sur place. Billetterie en ligne. En première partie, à 19 h 30, les classes jazz se produiront puis les professionnels à partir de 21 h. .

Salle des fêtes Place de la République Blasimon 33540 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 61 82 91 coordination@swing-monsegur.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Jazz en balade Pirate Quartet

L’événement Jazz en balade Pirate Quartet Blasimon a été mis à jour le 2026-02-24 par OT de l’Entre-deux-Mers