Jazz en chais Monbazillac vendredi 20 mars 2026.
Château du Péroudier Monbazillac Dordogne
Tarif : 18 – 18 – 18 EUR
Tarif réduit
Venez profiter d’une soirée jazz en chai avec le groupe Bordeaux Quintet et le batteur Roger Kemp Biwandu!
À partir de 19h restauration sur place et dégustation gratuite de vins
21h concert
Réservation obligatoire. .
Château du Péroudier Monbazillac 24240 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 02 64 79 27 resas.jp@gmail.com
