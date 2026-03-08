Jazz en chais Monbazillac

Jazz en chais

Château du Péroudier Monbazillac Dordogne

Tarif : 18 – 18 – 18 EUR

Tarif réduit

Date :

Début : 2026-03-20

fin : 2026-03-20

Date(s) :

2026-03-20

Venez profiter d’une soirée jazz en chai avec le groupe Bordeaux Quintet et le batteur Roger Kemp Biwandu!

À partir de 19h restauration sur place et dégustation gratuite de vins

21h concert

Réservation obligatoire. .

Château du Péroudier Monbazillac 24240 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 02 64 79 27 resas.jp@gmail.com

English : Jazz en chais

