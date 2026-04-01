Jazz en chais | Nicolas Gardel et Gest Colombier
Jazz en chais | Nicolas Gardel et Gest Colombier vendredi 24 avril 2026.
Colombier
Jazz en chais | Nicolas Gardel et Gest
Château de la Jaubertie Colombier Dordogne
Tarif : 23 – 23 – 23 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-24 20:00:00
fin : 2026-04-24
Date(s) :
2026-04-24
Venez profiter d’une soirée jazz au chai dans une ambiance chaleureuse et conviviale !
20h Restauration sur réservation
Carnet dégustation charcuterie & fromages de chez Pauline 6 €
Dégustation gratuite des vins
21h Concert (sur réservation)
Places limitées pensez à réserver ! .
Château de la Jaubertie Colombier 24560 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 02 64 79 27 resas.jp@gmail.com
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English : Jazz en chais | Nicolas Gardel et Gest
L’événement Jazz en chais | Nicolas Gardel et Gest Colombier a été mis à jour le 2026-04-11 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides
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