Colombier

Jazz en chais | Nicolas Gardel et Gest

Château de la Jaubertie Colombier Dordogne

Tarif : 23 – 23 – 23 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-24 20:00:00

fin : 2026-04-24

Date(s) :

2026-04-24

Venez profiter d’une soirée jazz au chai dans une ambiance chaleureuse et conviviale !

20h Restauration sur réservation

Carnet dégustation charcuterie & fromages de chez Pauline 6 €

Dégustation gratuite des vins

21h Concert (sur réservation)

Places limitées pensez à réserver ! .

Château de la Jaubertie Colombier 24560 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 02 64 79 27 resas.jp@gmail.com

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English : Jazz en chais | Nicolas Gardel et Gest

L’événement Jazz en chais | Nicolas Gardel et Gest Colombier a été mis à jour le 2026-04-11 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides