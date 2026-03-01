JAZZ EN CHOEUR Le Soler
JAZZ EN CHOEUR Le Soler vendredi 20 mars 2026.
JAZZ EN CHOEUR
50 Rue Pierre Sémard Le Soler Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-20 19:00:00
fin : 2026-03-20 21:00:00
Date(s) :
2026-03-20
Réservation conseillée sur le site du conservatoire.
.
50 Rue Pierre Sémard Le Soler 66270 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 92 10 12
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Reservations recommended on the conservatory website.
L’événement JAZZ EN CHOEUR Le Soler a été mis à jour le 2026-03-03 par PERPIGNAN MEDITERRANEE TOURISME