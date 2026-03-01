JAZZ EN CHOEUR Le Soler

JAZZ EN CHOEUR

JAZZ EN CHOEUR Le Soler vendredi 20 mars 2026.

JAZZ EN CHOEUR

50 Rue Pierre Sémard Le Soler Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-20 19:00:00
fin : 2026-03-20 21:00:00

Date(s) :
2026-03-20

Réservation conseillée sur le site du conservatoire.
  .

50 Rue Pierre Sémard Le Soler 66270 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 92 10 12 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Reservations recommended on the conservatory website.

L’événement JAZZ EN CHOEUR Le Soler a été mis à jour le 2026-03-03 par PERPIGNAN MEDITERRANEE TOURISME