Jazz en Concert : Une soirée à ne pas manquer MPAA/Saint-Germain – Maison des Pratiques Artistiques Amateurs PARIS

Ce programme de concert est une invitation à découvrir le jazz sous différentes facettes. Il mêle de grands standards, connus pour leurs mélodies et leurs grooves intemporels, à des morceaux plus récents aux couleurs modernes. On y retrouve du swing, du blues, des ballades, mais aussi des rythmes latins et des atmosphères plus funky. Chaque morceau est l’occasion de mettre en valeur l’énergie du groupe, l’écoute entre les musiciens et le plaisir de l’improvisation. Les thèmes servent de point de départ à des échanges vivants, parfois intenses, parfois plus doux et intimistes. L’ensemble du programme a été pensé pour créer un concert varié, dynamique et chaleureux, où se croisent émotion, liberté et spontanéité. Que l’on soit amateur de jazz ou simple curieux, ce concert se veut avant tout un moment de partage et de plaisir musical.

Avec la participation des ateliers de Benjamin Henocq, Philippe Aerts, Vincent Bourgeyx, Cécile Recchia et la classe de piano de Vincent Bourgeyx

Réservation obligatoire sur la plateforme Eventbrite : https://www.eventbrite.com/e/soiree-jazz-avec-les-musiciens-des-cma-5-et-6-tickets-1979671017304?aff=oddtdtcreator

Soirée Jazz avec les musiciens des CMA 5 et 6

Le jeudi 22 janvier 2026

de 19h30 à 21h00

gratuit Public enfants, jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-01-22T20:30:00+01:00

fin : 2026-01-22T22:00:00+01:00

Date(s) : 2026-01-22T19:30:00+02:00_2026-01-22T21:00:00+02:00

MPAA/Saint-Germain – Maison des Pratiques Artistiques Amateurs 4 rue Félibien 75006 PARIS

https://www.eventbrite.com/e/soiree-jazz-avec-les-musiciens-des-cma-5-et-6-tickets-1979671017304?aff=oddtdtcreator https://www.facebook.com/p/Conservatoire-Jean-Philippe-Rameau-Paris-6%C3%A8me-61550538275890/?locale=fr_FR https://www.facebook.com/p/Conservatoire-Jean-Philippe-Rameau-Paris-6%C3%A8me-61550538275890/?locale=fr_FR



Afficher la carte du lieu MPAA/Saint-Germain – Maison des Pratiques Artistiques Amateurs et trouvez le meilleur itinéraire

