Jazz en Janvier Place du Theatre Besançon

Jazz en Janvier

Place du Theatre Grand Kursaal de Besançon Besançon Doubs

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Début : 2026-01-17 19:00:00

2026-01-17

La compagnie maje organise la 3ème édition de Jazz en Janvier, une soirée qui met la danse jazz moderne et contemporaine à l’honneur, en rendant accessible la création chorégraphique professionnelle et amateure.

Le modern jazz est une discipline enseignée dans de nombreuses écoles amateures et constitue une base importante pour les formations professionnelles. Pourtant, il reste peu mis en avant sur la scène professionnelle du spectacle vivant. Jazz en Janvier souhaite changer cela, en proposant une vision moderne et contemporaine, loin des clichés, pleine de subtilité et d’énergie collective. L’événement offre au public une rencontre avec des créations qui reflètent la diversité et la vitalité du jazz, de ses racines aux interprétations les plus actuelles.

La compagnie maje présentera Projeté, pièce en évolution depuis 2024, qui tend vers une version à cinq danseurs, prête à rencontrer un public élargi. Sa chorégraphe, Jessie Menanteau, est la première artiste de la région à obtenir le Diplôme de Chorégraphe, reconnu par l’État via La Fabrique de la Danse de Pantin.

Parmi les artistes invités

– Le groupe Canevas de l’EDDanse Belfort, mené par Noémie Banderier

– Les élèves du Hangar Espace Danse de Coralie Maignant (Morteau)

– L’Atelier chorégraphique de l’école Danse en Corps de Alice Drouch (Dole)

– La LoCo (Loge Chorégraphique), dispositif de préformation à la scène porté cette année par la compagnie maje, avec la création So Phare signée Jessie Menanteau et réunissant des jeunes danseuses de 8 à 17 ans.

Infos pratiques

– Ouverture des portes 19h

– Spectacle 19h30 (durée 1h40, entracte prévue)

– Billetterie en ligne compagniemaje.com

– Buvette sur place (prévoir les paiements en espèces) .

+33 6 64 00 34 52 compagniemaje@gmail.com

