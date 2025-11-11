Jazz en Mars | Shades et James Morrisson Quartet Salle Maurice Thorez Tarnos

Jazz en Mars | Shades et James Morrisson Quartet

Salle Maurice Thorez Place Albert Castets Tarnos

Début : 2026-03-05

fin : 2026-03-05

Rendez-vous à 20h30 pour une soirée avec le groupe Shades, la voix collective d’un jazz band à

quatre tessitures celle de Pablo Campos, d’Ellinoa, d’Elora Antolin et de Marion Chrétien, portées subtilement par la guitare d’Antoine Laudière et la clarinette basse d’Étienne Quézel.

Suivi à 22h de James Morrisson Quartet, connu pour sa sonorité claire, brillante

et expressive, ainsi que sa virtuosité unique, capable de s’adapter à une variété de styles, du jazz traditionnel au jazz fusion.

James Morrison trompette, trombone, piano

Libor Smoldas guitare

Harry Morrison contrebasse

Patrick Danao batterie

Réservation conseillée. .

Salle Maurice Thorez Place Albert Castets Tarnos 40220 Landes Nouvelle-Aquitaine

