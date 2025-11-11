Jazz en Mars | Shades et James Morrisson Quartet Salle Maurice Thorez Tarnos
Jazz en Mars | Shades et James Morrisson Quartet Salle Maurice Thorez Tarnos jeudi 5 mars 2026.
Jazz en Mars | Shades et James Morrisson Quartet
Salle Maurice Thorez Place Albert Castets Tarnos
Rendez-vous à 20h30 pour une soirée avec le groupe Shades, la voix collective d’un jazz band à
quatre tessitures celle de Pablo Campos, d’Ellinoa, d’Elora Antolin et de Marion Chrétien, portées subtilement par la guitare d’Antoine Laudière et la clarinette basse d’Étienne Quézel.
Suivi à 22h de James Morrisson Quartet, connu pour sa sonorité claire, brillante
et expressive, ainsi que sa virtuosité unique, capable de s’adapter à une variété de styles, du jazz traditionnel au jazz fusion.
James Morrison trompette, trombone, piano
Libor Smoldas guitare
Harry Morrison contrebasse
Patrick Danao batterie
Réservation conseillée. .
Salle Maurice Thorez Place Albert Castets Tarnos 40220 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 64 34 45
