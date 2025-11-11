Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Jazz en Mars | Soirée Jazz Solidaire avec Louisiana Hot Quartet Salle Maurice Thorez Tarnos

Jazz en Mars | Soirée Jazz Solidaire avec Louisiana Hot Quartet Salle Maurice Thorez Tarnos mercredi 4 mars 2026.

Salle Maurice Thorez Place Albert Castets Tarnos Landes

Tarif : 20 – 20 – EUR

Début : 2026-03-04
fin : 2026-03-04

2026-03-04

Rendez-vous à 20h30 pour une soirée qui mettra à l’honneur des talents locaux, des élèves de l’École
Municipale de musique. De belles surprises en perspective pour le public.
Dès 21h45, Louisiana Hot Quartet, trois musiciens du Louisiana Hot Trio proposent un univers musical ancré dans le jazz de la Nouvelle-Orléans d’hier et d’aujourd’hui.
David Cayrou saxophone, clarinette
Benoît Auprêtre batterie
Thierry Ollé piano
Lydie Arbogast chant

Tarifs
1 soir 20€ Pass 2 soirs 34€ Pass 3 soirs 48€

Tarifs réduit et Tarnosiens
1 soir 16€ Pass 2 soirs 26€ Pass 3 soirs 36€

Renseignements au 05 59 64 34 45   .

Salle Maurice Thorez Place Albert Castets Tarnos 40220 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 64 34 45 

