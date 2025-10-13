Jazz en Phase : Immanuel Wilkins Quartet et Orchestre National de Jazz with Carla Cité des Congrès Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2025-10-13 20:00 –

Tarifs de 10€ à 28€

Immanuel Wilkins QuartetProdige du saxophone, Immanuel Wilkins se place déjà au sommet du jazz new-yorkais avec deux albums signés chez Blue Note. La musique du quartet (qui comprend le pianiste Micah Thomas dont le génie fait l’unanimité) prête allégeance au blues et au gospel. Et si la plus belle tradition du jazz pouvait être incarnée par un jeune musicien de 27 ans ? Saxophone alto : Immanuel WilkinsPiano : Micah ThomasContrebasse : Ryoma TakenagaBatterie : Kweku Sumbry Orchestre National de Jazz with CarlaNouvelle directrice artistique de l’Orchestre National de Jazz, Sylvaine Hélary rend hommage à Carla Bley, figure incontournable du jazz disparue en octobre 2023. À la fois pianiste, compositrice, arrangeuse et cheffe d’orchestre, l’artiste américaine laisse derrière elle un trésor de partitions et d’enregistrements. 17 solistes virtuoses explorent les rythmes captivants et les harmonies audacieuses de Carla Bley. Un concert exceptionnel ! Direction artistique : Sylvaine HélaryArrangements : Sylvaine Hélary et Rémi SciutoAvec : Sylvaine Hélary, Rémi Sciuto, Léa Ciechelski, Hugues Mayot, Sylvain Bardiau, Quentin Ghomari, Jessica Simon, Mathilde Fèvre, Fanny Meteier, Elena Watson-Perry, Anne Le Pape, Guillaume Roy, Juliette Serrad, Antonin Rayon, Illya Amar, Sébastien Boisseau, Franck VaillantSon façade : Erwan BoulaySon retours : Guillaume JayLumières : Aurore GibertDirection technique : Manon Fayard

Cité des Congrès Centre-ville Nantes 44000

02 51 88 20 00 https://lacite-nantes.fr/ https://web.digitick.com/onj-immanuel-wilkins-quartet-concert-cite-des-congres-grand-auditorium-nantes-13-octobre-2025-css5-villedesaintelucesurloire-pg101-ri11116083.html