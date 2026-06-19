Jazz en Place Post Méridien Tiengo & Olivier TémiMe trio Quévert
Jazz en Place Post Méridien Tiengo & Olivier TémiMe trio Quévert mardi 25 août 2026.
Quévert
Jazz en Place Post Méridien Tiengo & Olivier TémiMe trio
Courtil des senteurs Quévert Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-25 19:30:00
fin : 2026-08-25
Date(s) :
2026-08-25
19h30 Post Méridien Tiengo
Construit autour de la musique du Maître Astor Piazzolla, leur répertoire est étoffé par des compositions de Richard Galliano, des thèmes du groupe Italo-Argentin Aires Tango , ainsi que des créations du chanteur compositeur Parisiano-Argentin Juan-Carlos Càceres ou encore des compositions personnelles.
Thierry Bretonnet (Accordéon chromatique)
Philippe Dourneau (Saxophone et flûtes du monde)
Hidehiko Kan (Batterie)
Laurent Souques (Contrebasse)
20h30 Olivier TémiMe trio
Saxophoniste français au jeu puissant et lyrique, partenaire de route de ses mentors Wynton Marsalis, Johnny Griffin et Steve Grossman, Olivier Témime revient agiter la scène jazz hexagonale avec deux compagnons de toujours. Il lui faut au moins cette rythmique de luxe, grondante et bouillonnante pour mettre en valeur son jeu généreux et lyrique.
Olivier Témime (Ténor)
Emmanuel Bex (Orgue Hammond)
Simon Goubert (Batterie)
Restauration variée et buvette sur place. .
Courtil des senteurs Quévert 22100 Côtes-d’Armor Bretagne
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English :
L’événement Jazz en Place Post Méridien Tiengo & Olivier TémiMe trio Quévert a été mis à jour le 2026-06-19 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme
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