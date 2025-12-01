Jazz Entertainment Conservatoire Municipal Hector Berlioz PARIS

Un voyage au coeur de l’âge d’or d’Hollywood

Comment des chansons (de George Gershwin ou de Cole Porter entre autres) écrites pour les films avec Fred Astaire, ou Judy Garland sont devenues des standards de jazz interprétés par Frank Sinatra et Harry Connick Jr ?

Thierry Lebon, journaliste spécialiste des comédies musicales depuis 25 ans pour la radio TSFJAZZ chante et raconte les liens étroits qui existent entre le jazz, les crooners et la comédie musicale. A travers un spectacle hybride mêlant chanson et archives sonores, ce grand spécialiste vous fait partager ses coups de cœurs musicaux et ses rencontres inoubliables avec Michel Legrand, Leslie Caron ou encore Betsy Blair, la femme de Gene Kelly.

Au programme : des mélodies intemporelles, de « Chantons sous la pluie » à « The Lady Is a Tramp » en passant par « Over the Rainbow » et « Les Parapluies de Cherbourg ».

Le jeune pianiste, inspiré, Vincent Le Bras , apporte une interprétation délicate et swing.

Une célébration du jazz et de la comédie musicale !

Le lundi 01 décembre 2025

de 20h00 à 21h30

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-12-01T21:00:00+01:00

fin : 2025-12-01T22:30:00+01:00

Date(s) : 2025-12-01T20:00:00+02:00_2025-12-01T21:30:00+02:00

Conservatoire Municipal Hector Berlioz 6 Rue Pierre Bullet 75010 PARIS