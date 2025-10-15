Jazz et musiques du monde Bachar Mar-Khalifé Théâtre de la Coupe d’Or Rochefort

Théâtre de la Coupe d’Or 101 rue de la République Rochefort Charente-Maritime

Tarif : 22 – 22 – 22 EUR

Début : 2025-10-15 20:30:00

fin : 2025-10-15 22:00:00

2025-10-15

Alors que le Liban, patrie de Bachar Mar-Khalifé, est une nouvelle fois menacé dans son existence même, l’artiste multi-instrumentiste dévoile un programme inédit, intitulé Postludes, comme un retour à l’essentiel.

Théâtre de la Coupe d’Or 101 rue de la République Rochefort 17300 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 82 15 15 billetterie@theatre-coupedor.com

English : Jazz and world music: Bachar Mar-Khalifé

As Lebanon, the homeland of Bachar Mar-Khalifé, is once again threatened in its very existence, the multi-instrumentalist artist unveils a new programme entitled Postludes, like a return to basics.

German : Jazz und Weltmusik: Bachar Mar-Khalifé

Während der Libanon, die Heimat von Bachar Mar-Khalifé, erneut in seiner Existenz bedroht ist, präsentiert der Multi-Instrumentalist ein neues Programm mit dem Titel Postludes, das eine Rückkehr zum Wesentlichen darstellt.

Italiano :

In un momento in cui l’esistenza stessa del Libano, patria di Bachar Mar-Khalifé, è nuovamente minacciata, il polistrumentista presenta un programma nuovo di zecca, intitolato Postludes, come un ritorno all’essenziale.

Espanol :

En un momento en que la existencia misma del Líbano, patria de Bachar Mar-Khalifé, está de nuevo amenazada, el multiinstrumentista presenta un programa inédito, titulado Postludios, como un retorno a lo esencial.

