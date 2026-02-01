Jazz Flag Rendez-Vous Autour du Jazz Bourges

Jazz Flag Rendez-Vous Autour du Jazz

88 Rue d'Auron Bourges Cher

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-26 19:00:00

fin : 2026-02-26

Date(s) :

2026-02-26

Un rendez-vous convivial à L’ Antidote pour échanger, écouter et partager la passion du jazz.

Jeudi 26 février à 19h, L’ Antidote accueille un nouveau rendez-vous Jazz Flag, rencontre mensuelle dédiée aux cultures jazz.

Cette édition met à l’honneur le Latin Jazz. Passionnés, néophytes et curieux sont invités à échanger autour de leurs connaissances et découvertes.

Après une présentation du contexte historique et social du Latin Jazz, chacun pourra proposer et partager des morceaux pour une soirée chaleureuse et festive.

Un temps d’écoute et de dialogue ouvert à toutes et tous. .

+33 9 87 40 57 76 ki6col@gmail.com

English :

A convivial get-together at L? Antidote to talk, listen and share a passion for jazz.

