Jazz fusion, funk, blues… Place du théatre Besançon

Jazz fusion, funk, blues…

Place du théatre Kursaal Besançon Doubs

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-22 16:00:00

fin : 2026-02-22

Date(s) :

2026-02-22

Deux big bands, une soirée jazz inoubliable au Kursaal de Besançon !

Le Kursaal de Besançon vibrera au rythme du jazz le 22 février 2026 à 16h, avec un double plateau d’exception le Big Band Universitaire de Besançon et le B.Jazz Big band de Chanvans. Une soirée placée sous le signe de la diversité, de l’improvisation et de la bonne humeur, pour célébrer la richesse du jazz sous toutes ses formes.

Big Band Universitaire de Besançon l’audace du jazz fusion

Le Big Band Universitaire de Besançon propose un programme 100% jazz fusion, explorant des univers aussi variés que ceux de Marcus Miller, Snarky Puppy ou Ibrahim Maalouf. L’originalité ? Tous les arrangements sont maison, réalisés par le leader du BB Mehdi Mabed spécialement pour l’occasion ! Le public découvrira un répertoire exigeant et unique, où se mêlent énergie dynamique et moments contemplatifs, avec une large place laissée à l’improvisation. Une chose est sûre la scène sera électrique et la bonne humeur contagieuse !

B.Jazz de Chanvans un voyage au cœur des grands courants du jazz

Le B.Jazz big band invite le public à une excursion musicale à travers les grands courants du jazz. Du swing envoûtant de Mr. PC à la douceur mélodique de Love, en passant par la chaleur brésilienne de Samba Do Pelo et l’ambiance soul et urbaine de On Broadway, chaque morceau révèle une facette du collectif. Avec Birdland, le groupe rend hommage au jazz moderne, prouvant une nouvelle fois son ouverture et sa créativité. Une performance où émotion et diversité se rencontrent pour exalter la magie du jazz. .

Place du théatre Kursaal Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté orchestreuniv.besac@gmail.com

