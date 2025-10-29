Jazz in Argentat Argentat-sur-Dordogne
Jazz in Argentat Argentat-sur-Dordogne mercredi 29 octobre 2025.
Place Joseph Faure Argentat-sur-Dordogne Corrèze
Une soirée dédiée au jazz vous est proposée dans le cadre du Téléthon. Deux groupes corréziens vous feront vibrer au rythme du brass band et du jazz. Un repas au restaurant Le Tivoli vous est également proposé (sur réservation), avec un concert jazz manouche par Rémi Dugué. .
Place Joseph Faure Argentat-sur-Dordogne 19400 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 67 80 05 82
