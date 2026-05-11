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Jazz in Breizh Créhen

Jazz in Breizh Créhen dimanche 26 juillet 2026.

Adresse : Place de l'église

Ville : 22130 Créhen

Département : Côtes-d'Armor

Début : dimanche 26 juillet 2026

Fin : dimanche 26 juillet 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif :

Créhen

Jazz in Breizh

Place de l’église Créhen Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-26 19:00:00
fin : 2026-07-26

Date(s) :
2026-07-26

avec le groupe Soul Nation
Avec un replis à la salle des fêtes en cas de mauvais temps
Bar et restauration sur place   .

Place de l’église Créhen 22130 Côtes-d’Armor Bretagne  

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English :

L’événement Jazz in Breizh Créhen a été mis à jour le 2026-05-11 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme

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