Créhen

Jazz in Breizh

Place de l’église Créhen Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-26 19:00:00

fin : 2026-07-26

Date(s) :

2026-07-26

avec le groupe Soul Nation

Avec un replis à la salle des fêtes en cas de mauvais temps

Bar et restauration sur place .

Place de l’église Créhen 22130 Côtes-d’Armor Bretagne

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English :

L’événement Jazz in Breizh Créhen a été mis à jour le 2026-05-11 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme