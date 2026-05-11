Jazz in Breizh Créhen
Jazz in Breizh Créhen dimanche 26 juillet 2026.
Créhen
Jazz in Breizh
Place de l’église Créhen Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-26 19:00:00
fin : 2026-07-26
Date(s) :
2026-07-26
avec le groupe Soul Nation
Avec un replis à la salle des fêtes en cas de mauvais temps
Bar et restauration sur place .
Place de l’église Créhen 22130 Côtes-d’Armor Bretagne
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English :
L’événement Jazz in Breizh Créhen a été mis à jour le 2026-05-11 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme
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