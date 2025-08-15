Conchez-de-Béarn

Jazz in Conchez

Place du fronton Conchez-de-Béarn Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-02 18:00:00

fin : 2026-08-02

Date(s) :

2026-08-02

Concerts de Jazz en plein air au cœur du village de Conchez-de-Béarn, joli bourg connu pour ses anciennes demeures béarnaises et bourgeoises. Au cœur des vignobles du Madiran et Pacherenc du Vic-Bilh, soirée de qualité et divertissante avec des groupes musicaux venant de tout horizon. Les visiteurs trouveront, sur la place du fronton, de quoi se restaurer avec des ardoises de tapas gourmandes et des vins du village. Plateaux gourmands & bar à vin.

Programme en cours de réalisation. .

Place du fronton Conchez-de-Béarn 64330 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 89 46 47 60

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English : Jazz in Conchez

L’événement Jazz in Conchez Conchez-de-Béarn a été mis à jour le 2026-05-12 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran