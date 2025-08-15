Jazz in Conchez Conchez-de-Béarn
Jazz in Conchez Conchez-de-Béarn dimanche 2 août 2026.
Conchez-de-Béarn
Jazz in Conchez
Place du fronton Conchez-de-Béarn Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-02 18:00:00
fin : 2026-08-02
Date(s) :
2026-08-02
Concerts de Jazz en plein air au cœur du village de Conchez-de-Béarn, joli bourg connu pour ses anciennes demeures béarnaises et bourgeoises. Au cœur des vignobles du Madiran et Pacherenc du Vic-Bilh, soirée de qualité et divertissante avec des groupes musicaux venant de tout horizon. Les visiteurs trouveront, sur la place du fronton, de quoi se restaurer avec des ardoises de tapas gourmandes et des vins du village. Plateaux gourmands & bar à vin.
Programme en cours de réalisation. .
Place du fronton Conchez-de-Béarn 64330 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 89 46 47 60
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English : Jazz in Conchez
L’événement Jazz in Conchez Conchez-de-Béarn a été mis à jour le 2026-05-12 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran
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