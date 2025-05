Jazz in Saint-Aubin – Place du Canada Saint-Aubin-sur-Mer, 7 juin 2025 16:30, Saint-Aubin-sur-Mer.

Calvados

Jazz in Saint-Aubin Place du Canada 26 Rue de Verdun Saint-Aubin-sur-Mer Calvados

Début : 2025-06-07 16:30:00

fin : 2025-06-07 20:00:00

2025-06-07

Prolongez les festivités du Débarquement avec une ambiance rétro et envoûtante ! Dès 16h30, laissez-vous transporter par les rythmes swing du jazz des années 40. Un moment convivial et dansant en bord de mer, avec entrée libre et buvette sur place.

Venez vibrer au son de l’après-guerre !

Place du Canada 26 Rue de Verdun

Saint-Aubin-sur-Mer 14750 Calvados Normandie +33 2 31 97 30 39 contact@hotelsaintaubin.com

English : Jazz in Saint-Aubin

Prolong the D-Day festivities with an enchanting retro ambience! From 4.30pm onwards, let yourself be transported by the swinging rhythms of ’40s jazz. A convivial, danceable moment by the sea, with free admission and refreshments on site.

Come and vibrate to the sound of the post-war era!

German : Jazz in Saint-Aubin

Verlängern Sie die D-Day-Feierlichkeiten mit einer bezaubernden Retro-Atmosphäre! Lassen Sie sich ab 16:30 Uhr von den Swing-Rhythmen des Jazz der 40er Jahre mitreißen. Ein geselliger und tanzbarer Moment am Meer, mit freiem Eintritt und Getränken vor Ort.

Lassen Sie sich von den Klängen der Nachkriegszeit verzaubern!

Italiano :

Prolungate i festeggiamenti del D-Day con un’incantevole atmosfera retrò! Dalle 16.30, lasciatevi trasportare dai ritmi swing del jazz degli anni ’40. È il momento ideale per ballare tutta la notte sul lungomare, con ingresso gratuito e un punto di ristoro in loco.

Venite a godervi i suoni del dopoguerra!

Espanol :

¡Prolongue los festejos del Día D con un encantador ambiente retro! A partir de las 16.30 h, déjese llevar por los ritmos swing del jazz de los años 40. Es un buen momento para bailar toda la noche en el paseo marítimo, con entrada gratuita y un bar de refrescos in situ.

Venga a disfrutar de los sonidos de la posguerra

