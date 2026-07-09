Jazz in Vaux – Marion Rampal « Song for Abbey » Salle Equinoxe Vaux-sur-Mer

Informations pratiques

Vaux-sur-Mer

Jazz in Vaux – Marion Rampal « Song for Abbey »

Salle Equinoxe 1 place Maurice Garnier Vaux-sur-Mer Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-20 21:00:00

fin : 2026-11-20 23:00:00

Date(s) :

2026-11-20

Lauréate d’une Victoire du Jazz en 2022, Marion Rampal est une voix singulière de la scène française. Entre jazz, folk, blues et chanson, elle compose un univers sensible et profondément personnel.

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Salle Equinoxe 1 place Maurice Garnier Vaux-sur-Mer 17640 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 23 53 00

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English :

A 2022 Victoire du Jazz award winner, Marion Rampal is a unique voice on the French music scene. Blending jazz, folk, blues, and chanson, she creates a sensitive and deeply personal musical world.

L’événement Jazz in Vaux – Marion Rampal « Song for Abbey » Vaux-sur-Mer a été mis à jour le 2026-09-04 par Mairie de Vaux-sur-mer