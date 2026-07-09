Jazz in Vaux – Mark Priore Trio Salle Equinoxe Vaux-sur-Mer
vendredi 23 octobre 2026 · Salle Equinoxe · Vaux-sur-Mer
Informations pratiques
Vaux-sur-Mer
Jazz in Vaux – Mark Priore Trio
Salle Equinoxe 1 place Maurice Garnier Vaux-sur-Mer Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-23 21:00:00
fin : 2026-10-23 23:00:00
Date(s) :
2026-10-23
Révélation du jazz français, Mark Priore est l’un des pianistes les plus prometteurs de sa génération. Accompagné de son trio, il propose un jazz vibrant et singulier, où influences et styles se rencontrent pour créer un univers résolument personnel.
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Salle Equinoxe 1 place Maurice Garnier Vaux-sur-Mer 17640 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 23 53 00
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English :
A rising star of the French jazz scene, Mark Priore is one of the most promising pianists of his generation. Accompanied by his trio, he presents a vibrant and unique style of jazz, where influences and styles come together to create a decidedly personal world.
L’événement Jazz in Vaux – Mark Priore Trio Vaux-sur-Mer a été mis à jour le 2026-09-04 par Mairie de Vaux-sur-mer
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