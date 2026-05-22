Jazz Jam Session Quai de la République Auxerre
Jazz Jam Session Quai de la République Auxerre jeudi 28 mai 2026.
Auxerre
Jazz Jam Session
Quai de la République La scène des quais Auxerre Yonne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-28 20:00:00
fin : 2026-05-28
Date(s) :
2026-05-28
Vous aimez écouter ou jouer du Jazz ! Cette soirée est pour vous ! Passionnés par la transmission et le partage de la musique de jazz, AUXERRE JAZZ QUARTET a choisi d’investir la Scène des Quais, pour inviter tout jazzman local (du débutant en formation au professionnel ) à jammer autour d’une liste de titres préétablie ! Plaisir et convivialité sont les maîtres-mots depuis 3 ans de ce partage entre musiciens et public amateur de cette musique , dans cette salle très propice à cette ambiance jazz. Ateliers de Jazz, Musiciens. Si vous êtes intéressés de monter sur scène merci de nous contacter, Simple spectateurs , n’hésitez pas à réserver. c’est presque un concert ! ENTREE GRATUITE , consommation obligatoire. .
Quai de la République La scène des quais Auxerre 89000 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 95 93 73 31
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English : Jazz Jam Session
L’événement Jazz Jam Session Auxerre a été mis à jour le 2026-05-20 par OT Auxerrois
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