Jazz Jam Session Quai de la République Auxerre

Auxerre

Jazz Jam Session

Quai de la République La scène des quais Auxerre Yonne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-28 20:00:00

fin : 2026-05-28

Date(s) :

2026-05-28

Vous aimez écouter ou jouer du Jazz ! Cette soirée est pour vous ! Passionnés par la transmission et le partage de la musique de jazz, AUXERRE JAZZ QUARTET a choisi d’investir la Scène des Quais, pour inviter tout jazzman local (du débutant en formation au professionnel ) à jammer autour d’une liste de titres préétablie ! Plaisir et convivialité sont les maîtres-mots depuis 3 ans de ce partage entre musiciens et public amateur de cette musique , dans cette salle très propice à cette ambiance jazz. Ateliers de Jazz, Musiciens. Si vous êtes intéressés de monter sur scène merci de nous contacter, Simple spectateurs , n’hésitez pas à réserver. c’est presque un concert ! ENTREE GRATUITE , consommation obligatoire. .

Quai de la République La scène des quais Auxerre 89000 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 95 93 73 31

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English : Jazz Jam Session

L’événement Jazz Jam Session Auxerre a été mis à jour le 2026-05-20 par OT Auxerrois