JAZZ: JAMSESSION La Patte d’Oie Douarnenez samedi 6 décembre 2025.
La Patte d’Oie 60 rue Jean Jaurès Douarnenez Finistère
Début : 2025-12-06 19:30:00
fin : 2025-12-06 22:00:00
2025-12-06
La jam mensuelle de l’association Jamadouarn .
