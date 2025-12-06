JAZZ: JAMSESSION La Patte d’Oie Douarnenez

JAZZ: JAMSESSION

La Patte d’Oie 60 rue Jean Jaurès Douarnenez Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-06 19:30:00

fin : 2025-12-06 22:00:00

Date(s) :

2025-12-06

La jam mensuelle de l’association Jamadouarn .

La Patte d’Oie 60 rue Jean Jaurès Douarnenez 29100 Finistère Bretagne +33 6 87 32 75 26

English :

L’événement JAZZ: JAMSESSION Douarnenez a été mis à jour le 2025-12-02 par OT PAYS DE DOUARNENEZ