JAZZ: JAMSESSION La Patte d’Oie Douarnenez

JAZZ: JAMSESSION

La Patte d’Oie 60 rue Jean Jaurès Douarnenez Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-03 19:30:00

fin : 2026-01-03 22:00:00

Date(s) :

2026-01-03

La Jamsession mensuelle de l’association JAMADOUARN .

La Patte d’Oie 60 rue Jean Jaurès Douarnenez 29100 Finistère Bretagne +33 6 87 32 75 26

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : JAZZ: JAMSESSION

L’événement JAZZ: JAMSESSION Douarnenez a été mis à jour le 2025-12-30 par OT PAYS DE DOUARNENEZ