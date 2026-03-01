JAZZ: JAMSESSION La Patte d’Oie Douarnenez

samedi 7 mars 2026.

JAZZ: JAMSESSION

La Patte d’Oie 60, rue Jean Jaurès Douarnenez Finistère

Tarif : – –

Date et horaire :
Début : 2026-03-07 19:30:00
fin : 2026-03-07 22:00:00

Date(s) :
2026-03-07

La Jamsession mensuelle de l’association Jamadouarn   .

La Patte d'Oie 60, rue Jean Jaurès Douarnenez 29100 Finistère Bretagne +33 6 87 32 75 26 

English : JAZZ: JAMSESSION

