JAZZ: JAMSESSION La Patte d’Oie Douarnenez
JAZZ: JAMSESSION La Patte d’Oie Douarnenez samedi 7 mars 2026.
JAZZ: JAMSESSION
La Patte d’Oie 60, rue Jean Jaurès Douarnenez Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-07 19:30:00
fin : 2026-03-07 22:00:00
Date(s) :
2026-03-07
La Jamsession mensuelle de l’association Jamadouarn .
La Patte d’Oie 60, rue Jean Jaurès Douarnenez 29100 Finistère Bretagne +33 6 87 32 75 26
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : JAZZ: JAMSESSION
L’événement JAZZ: JAMSESSION Douarnenez a été mis à jour le 2026-03-04 par OT PAYS DE DOUARNENEZ