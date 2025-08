Jazz Live à Croisière Croisière Arles

Vendredi 8 août 2025 de 21h à 23h30. Croisière 65 Boulevard Emile Combes Arles Bouches-du-Rhône

3ème Soirée Live. Un nouveau rendez-vous jazz sur Arles.

Timon Imbert à la batterie, Max Parato à la basse et Yanis Lahocine au clavier pour animer une soirée jazz et impro. Une ambiance groovy et funky pour une belle soirée d’été. .

Croisière 65 Boulevard Emile Combes Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur contact@croisiere-arles.fr

English :

3rd Soirée Live. A new jazz event in Arles.

German :

3. Soirée Live (Live-Abend). Ein neuer Jazz-Treffpunkt in Arles.

Italiano :

3a serata live. Un nuovo evento jazz ad Arles.

Espanol :

3ª velada en directo. Una nueva cita con el jazz en Arles.

