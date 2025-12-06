JAZZ MAGIC CIE BLIZZARD CONCEPT Péret

JAZZ MAGIC CIE BLIZZARD CONCEPT Péret samedi 6 décembre 2025.

JAZZ MAGIC CIE BLIZZARD CONCEPT

Salle des fêtes Péret Hérault

Tarif : 13 – 13 – 13 EUR

Début : 2025-12-06

Vertige visuel et musical autour d’un piano et d’un jeu de cartes.

Tout se passe dans une arène, avec des cartes et un piano. Antoine Terrieux, magicien, et Marek Kastelnik, musicien, forment un duo de choc pour nous offrir un spectacle captivant, drôle et poétique !

Avec humour et décontraction, les deux chefs de l’improvisation jouent harmonieusement leurs rôles. Antoine propose une magie virtuose, piochant dans son répertoire et dans ses cartes, en fonction des interactions avec le public… Sous les doigts de Marek, apparaissent une couleur, une image et s’invente une suite d’accords particulière, sur un piano bien particulier lui aussi. L’échange entre les deux prodiges nous amène une conversation pleine d’humour, entre manipulations de cartes et joute verbale et musicale.

Dès 8 ans.

Durée 1h.

SILLON PROLONGEAIT LA SOIRÉE ?!

Après chaque représentation, dégustez la soupe préparée pour l’occasion. .

Salle des fêtes Péret 34800 Hérault Occitanie +33 6 36 01 14 29

English :

Visual and musical vertigo around a piano and a deck of cards.

Everything happens in an arena, with cards and a piano. Antoine Terrieux, magician, and Marek Kastelnik, musician, form a powerful duo to bring us a captivating, funny and poetic show!

German :

Visueller und musikalischer Schwindel rund um ein Klavier und ein Kartenspiel.

Alles spielt sich in einer Arena ab, mit Karten und einem Klavier. Der Zauberer Antoine Terrieux und der Musiker Marek Kastelnik sind ein tolles Duo, das uns eine fesselnde, lustige und poetische Show bietet!

Italiano :

Vertigine visiva e musicale intorno a un pianoforte e a un mazzo di carte.

Tutto avviene in un’arena, con le carte e un pianoforte. Antoine Terrieux, mago, e Marek Kastelnik, musicista, formano un potente duo per regalarci uno spettacolo accattivante, divertente e poetico!

Espanol :

Vértigo visual y musical en torno a un piano y una baraja de cartas.

Todo sucede en una arena, con cartas y un piano. Antoine Terrieux, mago, y Marek Kastelnik, músico, forman un poderoso dúo para ofrecernos un espectáculo cautivador, divertido y poético

