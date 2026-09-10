Jazz Magic Le Sabot d’Or Saint-Gilles
vendredi 5 février 2027 · Le Sabot d'Or · Saint-Gilles
Informations pratiques
Jazz Magic Le Sabot d’Or Saint-Gilles Vendredi 5 février 2027, 16h00, 20h30 Ille-et-Vilaine
De 4 à 14 €
Magie et jazz
Jazz Magic
Blizzard Concept
Magie et jazz
Tout se passe dans une arène, avec des cartes et un piano. Antoine Terrieux, magicien, et Marek Kastelnik, musicien, forment un duo de choc pour nous offrir un spectacle captivant, drôle et poétique !
Avec humour et décontraction, Antoine propose une magie virtuose, pendant que, sous les doigts de Marek, apparaissent une couleur, une image et s’invente une suite d’accords particulière, sur un piano bien particulier lui aussi.
Et tout au long du spectacle, une conversation sur l’art d’improviser guidée par les émotions avec le public et bien sûr la magie, de surprises en surprises…
Tout public (+ 12 ans) – 1h
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2027-02-05T16:00:00.000+01:00
Fin : 2027-02-05T21:30:00.000+01:00
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http://www.saint-gilles35.fr/accueil/culture-loisirs-et-sports/le-sabot-dor/saison-culturelle-municipale https://www.saint-gilles35.fr/accueil/culture-loisirs-et-sports/le-sabot-dor/saison-culturelle-municipale
Le Sabot d’Or Le Pont Hazard 35590 Saint-Gilles Saint-Gilles 35590 Ille-et-Vilaine
02 99 64 63 27
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