UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Saint-Gilles

Jazz Magic Le Sabot d’Or Saint-Gilles

vendredi 5 février 2027 · Le Sabot d'Or · Saint-Gilles

Informations pratiques

Début
vendredi 5 février 2027
Fin
vendredi 5 février 2027
Lieu
Le Sabot d'Or
Adresse
Le Pont Hazard 35590 Saint-Gilles
Ville
35590 Saint-Gilles
Département
Ille-et-Vilaine

Jazz Magic Le Sabot d’Or Saint-Gilles Vendredi 5 février 2027, 16h00, 20h30 Ille-et-Vilaine

De 4 à 14 €

Magie et jazz

Jazz Magic
Blizzard Concept
Magie et jazz

Tout se passe dans une arène, avec des cartes et un piano. Antoine Terrieux, magicien, et Marek Kastelnik, musicien, forment un duo de choc pour nous offrir un spectacle captivant, drôle et poétique !
Avec humour et décontraction, Antoine propose une magie virtuose, pendant que, sous les doigts de Marek, apparaissent une couleur, une image et s’invente une suite d’accords particulière, sur un piano bien particulier lui aussi.
Et tout au long du spectacle, une conversation sur l’art d’improviser guidée par les émotions avec le public et bien sûr la magie, de surprises en surprises…

Tout public (+ 12 ans) – 1h

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2027-02-05T16:00:00.000+01:00
Fin : 2027-02-05T21:30:00.000+01:00

1
http://www.saint-gilles35.fr/accueil/culture-loisirs-et-sports/le-sabot-dor/saison-culturelle-municipale  https://www.saint-gilles35.fr/accueil/culture-loisirs-et-sports/le-sabot-dor/saison-culturelle-municipale

Le Sabot d’Or Le Pont Hazard 35590 Saint-Gilles Saint-Gilles 35590 Ille-et-Vilaine
02 99 64 63 27


Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

À voir aussi à Saint-Gilles (Ille-et-Vilaine)