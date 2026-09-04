Informations pratiques

Messei

JAZZ MAGIC

Salle La Varenne Messei Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-02-02 20:30:00

fin : 2027-02-02 21:30:00

Date(s) :

2027-02-02

Deux pratiques différentes pleines de concordances, et deux personnalités pour nous les présenter.

Dans l’arène, un magicien et un musicien font le pont entre leurs deux disciplines, se renvoyant la balle avec humour et décontraction, offrant au public une joute verbale tant visuelle que sonore.

Et tout au long du spectacle, une conversation sur l’art d’improviser guidée par les émotions avec le public et bien sûr la magie, de surprises en surprises…

Une programmation proposée dans le cadre d’un partenariat entre C’61 et la commune de Messai. .

Salle La Varenne Messei 61440 Orne Normandie +33 2 33 96 71 99

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English : JAZZ MAGIC

L’événement JAZZ MAGIC Messei a été mis à jour le 2026-09-04 par REZZO