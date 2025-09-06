Jazz Manouche à L’Expressoir de Marnay-sur-Seine Marnay-sur-Seine
Jazz Manouche à L’Expressoir de Marnay-sur-Seine Marnay-sur-Seine samedi 6 septembre 2025.
Jazz Manouche à L’Expressoir de Marnay-sur-Seine
4 Grande rue Marnay-sur-Seine Aube
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-06 20:30:00
fin : 2025-09-06
Date(s) :
2025-09-06
Le samedi 6 septembre 2025 à 20h30
Spectacle Jazz Manouche au café L’Expressoir de Marnay-sur-Seine avec Adrien Marco à la guitare, Mathieu Chatelain à la guitare rythmique et Jean-Baptiste Baudin à l’accordéon .
4 Grande rue Marnay-sur-Seine 10400 Aube Grand Est +33 6 22 64 75 60
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Jazz Manouche à L’Expressoir de Marnay-sur-Seine Marnay-sur-Seine a été mis à jour le 2025-08-29 par Office de Tourisme du Nogentais et de la plaine champenoise