Jazz Manouche à L’Expressoir de Marnay-sur-Seine Marnay-sur-Seine samedi 6 septembre 2025.

4 Grande rue Marnay-sur-Seine Aube

Tarif : – –

Début : 2025-09-06 20:30:00
fin : 2025-09-06

2025-09-06

Le samedi 6 septembre 2025 à 20h30
Spectacle Jazz Manouche au café L’Expressoir de Marnay-sur-Seine avec Adrien Marco à la guitare, Mathieu Chatelain à la guitare rythmique et Jean-Baptiste Baudin à l’accordéon   .

4 Grande rue Marnay-sur-Seine 10400 Aube Grand Est +33 6 22 64 75 60 

