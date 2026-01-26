Jazz manouche au Galpon Le Galpon Tournus

Jazz manouche au Galpon

Le Galpon 17 Rue des Granges Tournus Saône-et-Loire

Début : 2026-02-15 18:00:00

fin : 2026-02-15 21:00:00

2026-02-15

Le dernier album Djangolympics leur a ouvert les portes des plus beaux festivals français comme internationaux. Après 2 ans de tournée en Europe et Amérique latine, Minor Sing revient avec un nouveau spectacle qui précèdera le nouvel album ÉLÉPHANT , prévu pour 2026. Django Reinhardt et Stéphane Grappelli veillent toujours sur eux, mais leurs interprétations et compositions voyagent à la rencontre de toutes les faunes musicales, pour délivrer une musique moderne, fine et populaire. L’humour est leur marque de fabrique et n’enlève rien à leur finesse de grands musiciens. .

