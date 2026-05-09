Jazz manouche au Verger d’Ormes, 12.06.2026 Les Vergers d’Ormes Ormes

Ormes

Jazz manouche au Verger d’Ormes, 12.06.2026

Les Vergers d’Ormes 9 route de Ferrières Haut Clocher Ormes Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-12 19:00:00

fin : 2026-06-12

Date(s) :

2026-06-12

Concert de jazz manouche au profit des Enfants en situation de Handicap .

Les Vergers d’Ormes 9 route de Ferrières Haut Clocher Ormes 27190 Eure Normandie mairie.ormes27@gmail.com

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English : Jazz manouche au Verger d’Ormes, 12.06.2026

L’événement Jazz manouche au Verger d’Ormes, 12.06.2026 Ormes a été mis à jour le 2026-05-09 par OT du Pays de Conches