Jazz manouche au Verger d’Ormes, 12.06.2026 Les Vergers d’Ormes Ormes
Jazz manouche au Verger d’Ormes, 12.06.2026 Les Vergers d’Ormes Ormes vendredi 12 juin 2026.
Ormes
Jazz manouche au Verger d’Ormes, 12.06.2026
Les Vergers d’Ormes 9 route de Ferrières Haut Clocher Ormes Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-12 19:00:00
fin : 2026-06-12
Date(s) :
2026-06-12
Concert de jazz manouche au profit des Enfants en situation de Handicap .
Les Vergers d’Ormes 9 route de Ferrières Haut Clocher Ormes 27190 Eure Normandie mairie.ormes27@gmail.com
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English : Jazz manouche au Verger d’Ormes, 12.06.2026
L’événement Jazz manouche au Verger d’Ormes, 12.06.2026 Ormes a été mis à jour le 2026-05-09 par OT du Pays de Conches