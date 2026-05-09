Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Jazz manouche au Verger d’Ormes, 12.06.2026 Les Vergers d’Ormes Ormes

Jazz manouche au Verger d’Ormes, 12.06.2026 Les Vergers d’Ormes Ormes vendredi 12 juin 2026.

Lieu : Les Vergers d'Ormes

Adresse : 9 route de Ferrières Haut Clocher

Ville : 27190 Ormes

Département : Eure

Début : vendredi 12 juin 2026

Fin : vendredi 12 juin 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif :

Ormes

Jazz manouche au Verger d’Ormes, 12.06.2026

Les Vergers d’Ormes 9 route de Ferrières Haut Clocher Ormes Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-12 19:00:00
fin : 2026-06-12

Date(s) :
2026-06-12

Concert de jazz manouche au profit des Enfants en situation de Handicap   .

Les Vergers d’Ormes 9 route de Ferrières Haut Clocher Ormes 27190 Eure Normandie   mairie.ormes27@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Jazz manouche au Verger d’Ormes, 12.06.2026

L’événement Jazz manouche au Verger d’Ormes, 12.06.2026 Ormes a été mis à jour le 2026-05-09 par OT du Pays de Conches