Jazz Manouche avec CANAL ST MARTIN Le Caveau d’Hermonville Hermonville
Jazz Manouche avec CANAL ST MARTIN Le Caveau d’Hermonville Hermonville vendredi 19 décembre 2025.
Jazz Manouche avec CANAL ST MARTIN
Le Caveau d’Hermonville 9 Rue Visin Hermonville Marne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-19
fin : 2025-12-19
Date(s) :
2025-12-19
Tout public
Concert de Jazz Manouche. .
Le Caveau d’Hermonville 9 Rue Visin Hermonville 51220 Marne Grand Est
English : Jazz Manouche avec CANAL ST MARTIN
L’événement Jazz Manouche avec CANAL ST MARTIN Hermonville a été mis à jour le 2025-11-26 par ADT de la Marne