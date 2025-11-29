Jazz Manouche avec CANAL ST MARTIN Le Caveau d’Hermonville Hermonville

Jazz Manouche avec CANAL ST MARTIN Le Caveau d’Hermonville Hermonville vendredi 19 décembre 2025.

Jazz Manouche avec CANAL ST MARTIN

Le Caveau d’Hermonville 9 Rue Visin Hermonville Marne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-19
fin : 2025-12-19

Date(s) :
2025-12-19

Tout public
Concert de Jazz Manouche.   .

Le Caveau d’Hermonville 9 Rue Visin Hermonville 51220 Marne Grand Est  

English : Jazz Manouche avec CANAL ST MARTIN

L’événement Jazz Manouche avec CANAL ST MARTIN Hermonville a été mis à jour le 2025-11-26 par ADT de la Marne